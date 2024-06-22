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Кто имеет право на оплату больничного в размере 100% средней зарплаты: ответ ПФУ

Суббота 22 июня 2024 14:57
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Кто имеет право на оплату больничного в размере 100% средней зарплаты: ответ ПФУ Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Помощь по временной нетрудоспособности, в частности, через больничный выплачивается всем застрахованным украинцам. Однако для того, чтобы получить выплаты в размере 100% больничного нужно соответствовать некоторым критериям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда Украины в Facebook.

В Украине пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в размере 50%, 60%, 70% и 100% средней заработной платы (дохода). Однако 100% больничный оплачивается при наличии у застрахованного лица более восьми лет страхового стажа.

Кроме того, пособие в размере 100% средней зарплаты, независимо от продолжительности страхового стажа, выплачивается:

  • Гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, относящимся к 1-3 категориям.
  • Одному из родителей или лицу, которое их заменяет, ухаживающему за больным ребенком до 14 лет, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.
  • Ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства, а также членам семей погибших (умерших) ветеранов войны и Защитников и Защитниц Украины.
  • Донорам, которые имеют право на льготы.

К тому же работникам или гиг-специалистам резидента Дія Сити, которые являются застрахованными лицами, больничные выплачиваются независимо от страхового стажа, в размере заработной платы, с которой фактически уплачены страховые взносы.

Кроме того, полное пособие назначается и выплачивается в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания и предоставляется пособие по беременности и родам.

Ранее сообщалось, когда пациенту могут выписать бумажный больничный.

Кроме того, оформить электронный больничный можно даже не выходя из дома.

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