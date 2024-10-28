Больничный онлайн: с какими болезнями можно оформить и как это сделать

Во время военного состояния в Украине пациенты, имеющие симптомы COVID-19, гриппа или ОРВИ могут оформить больничный онлайн. Это удобно и эффективно: дистанционная форма помогает снизить нагрузку на больницы и минимизирует риск распространения инфекций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Онлайн-больничный предоставляется сроком на 5 дней, а для его продления необходим личный визит к врачу.

Для того чтобы его получить, нужно действовать по инструкции:

Сначала позвоните или напишите семейному врачу или другому медработнику. При этом наличие декларации необязательно. Врач проведет онлайн-оценку и, при необходимости, оформит медицинское заключение о временной нетрудоспособности. После этого пациент получает СМС с номером больничного, что означает подтверждение его оформления. Система автоматически посылает информацию в Пенсионный фонд, где создается электронный больничный. Вы должны сообщить вашему работодателю о больничном и предоставить ему номер документа. После этих шагов работодатель может увидеть больничный в кабинете страхователя на портале Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что документы печатать или приносить физически не требуются, поскольку вся информация хранится в системе.

Однако если болезнь не прошла после 5 дней, вам нужно прийти к врачу лично, чтобы продолжить больничный.

Ранее в ПФУ рассказали о том, кто имеет право на оплату больничного в размере 100% от средней зарплаты.