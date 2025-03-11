В Раде хотят изменить процедуру "больничных" выплат: что ждет украинцев

В начале марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13062, который предусматривает изменения в выдаче больничных и выплат по временной нетрудоспособности.

РБК-Украина со ссылкой на законопроект рассказывает, какие изменения ожидают украинцев, если его примут.

Что предлагает законопроект

Сейчас трудоустроенные украинцы в случае болезни могут получить выплаты по временной потере трудоспособности только на основе электронного больничного. Однако из-за военного положения у врачей часто нет доступа к электронной системе здравоохранения, чтобы оформить документ. Депутаты предлагают упростить этот процесс.

Новый законопроект позволит:

пациентам получать больничные в бумажном виде , если невозможно оформить их в электронном формате. Соответственно это упрощает получение пособия по временной нетрудоспособности (особенно на деоккупированной территории);

, если невозможно оформить их в электронном формате. Соответственно это упрощает получение пособия по временной нетрудоспособности (особенно на деоккупированной территории); усовершенствовать процесс проверки листков нетрудоспособности уполномоченными лицами. Их обоснованность будут проверять только уполномоченные врачи с соответствующей квалификацией. Отбор таких специалистов будет происходить автоматически через электронную систему. Это снизит коррупционные риски;

если больничный признают необоснованным, Пенсионный фонд сможет требовать возврата выплаченных средств, но не с пациентов, а с медучреждений, которые выдали необоснованный больничный. При этом медучреждения получат право обжаловать такие решения и доказывать правомерность выдачи больничного.

Что изменится для обычных украинцев

Новые правила должны сделать систему больничных прозрачной, удобной для пациентов и одновременно защитить бюджет от необоснованных выплат.

Если законопроект №13062 примут, то это обычным украинцам упростит получение больничных в тех случаях, когда их врачи не будут иметь доступа к электронной базе здравоохранения.

"Ни страхователь, ни пациент не участвуют в формировании медицинского заключения о временной нетрудоспособности, поэтому и ответственность на них не возлагается. Следовательно, ни действующая редакция, ни изменения никоим образом не повлияют на права и обязанности пациентов", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Важно, что введение этих изменений не требует дополнительных расходов из госбюджета. В то же время законопроект должен положительно повлиять на процесс страховых выплат и минимизировать коррупционные риски.

Кто инициирует законопроект

Законопроект №13062 зарегистрировали в Верховной Раде 4 марта 2025 года. Среди его инициаторов нардепы от партии "Слуги народа" Давид Арахамия, Галина Третьякова, Василий Вирастюк и другие.

Сейчас законопроект находится на ознакомлении в профильном Комитете Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Пока его еще не выносили на голосование.