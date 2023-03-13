Изменения в госбюджет Украины: Зеленский рассказал, на что пойдут деньги

Правительство предложило Раде утвердить изменения в госбюджет Украины. Почти все новые запланированные расходы хотят направить на оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы государства, дополнительно на оборону планируют направить более полтриллиона гривен.
"Все средства будут направлены на финансовое обеспечение военных, в поддержку нашего сектора обороны государства, на оборонное оборудование, в том числе дроны. Сделаем все возможное и невозможное для укрепления наших воинов", - подчеркнул Зеленский.
Обновлено 22:40
На сайте Верховной рады обнародовали объяснительную записку к законопроекту об изменениях в госбюджет.
Согласно документу, дополнительные деньги, в частности, планируется распределить так:
Напомним, ранее стало известно, что Кабмин поддержал выделение 518 миллиардов гривен на сектор безопасности и обороны.
Соответствующую инициативу уже направили для утверждения в Верховную раду.
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