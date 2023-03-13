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Зміни до держбюджету України: Зеленський розповів, на що підуть гроші

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Уряд запропонував Раді затвердити зміни до держбюджету України. Майже всі нові заплановані витрати хочуть спрямувати на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, додатково на оборону планують спрямувати понад півтрильйона гривень.

"Всі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення військових, на підтримку нашого сектору оборони держави, на оборонне обладнання, у тому числі дрони. Зробимо все можливе та неможливе для зміцнення наших воїнів", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабмін підтримав виділення 518 мільярдів гривень на сектор безпеки та оборони.

Відповідну ініціативу вже направили для затвердження до Верховної ради.

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