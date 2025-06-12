Изменения с 1 июля? В полиции объяснили, вырастут ли штрафы за нарушение ПДД

В последнее время в сети распространяется информация, будто с 1 июля 2025 года штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения (ПДД) в Украине существенно возрастут. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, соответствует ли такая информация действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию правоохранителя в Telegram.
Белошицкий напомнил, что в сети распространяется информация о "новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля".
"Сообщаю: пока таких изменений не принято", - подчеркнул полицейский.
Кроме того, он призвал граждан:
По словам Белошицкого, о любых изменениях в законодательство, касающихся административной ответственности за нарушение правил дорожного движения или публичного порядка - украинцам обязательно сообщат на официальных страницах.
Информация о якобы "новых" - "повышенных" штрафах - за некоторые нарушения ПДД начала появляться в сети еще в среду, 11 июня.
Ряд онлайн-ресурсов со ссылкой на "экспертов" сообщал, будто такие изменения вступят в силу уже со следующего месяца - 1 июля 2025 года.
При этом упоминались, в частности, такие правонарушения ПДД и "новые штрафы" за них:
Напомним, ранее Алексей Белошицкий сообщал о распространении в сети фейковой информации про якобы "новые штрафы" для водителей за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки.
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