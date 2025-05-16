За рулем был другой? Как избежать штрафа за чужое нарушение
На некоторых дорогах Украины установлены камеры автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД). При этом случаются ситуации, когда владелец авто получает штраф, не находясь за рулем - если машину эксплуатирует другой человек.
Подробнее о том, как оспорить штраф при автофиксации, если машина оформлена на одного человека, а за рулем был другой, рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко.
Как обжаловать штраф, если за рулем был не владелец авто
По словам эксперта, раньше в Украине действовала статья 141 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Согласно ей к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения - в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами (имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи) или средствами фото- и киносъемки (или видеозаписи) - привлекались владельцы (совладельцы) транспортных средств.
Однако решением Конституционного суда от 22.12.2010 года (дело №1-34/2010) эта статья КУоАП была признана такой, которая не соответствует Конституции Украины (то есть является неконституционной).
Следовательно, владелец транспортного средства (ТС), который на момент совершения правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (зафиксированного в автоматическом режиме) не управлял ТС, может:
- обратиться в суд с иском об отмене постановления о привлечении к административной ответственности;
- предоставить суду доказательства того, что на момент совершения административного правонарушения он не осуществлял управление принадлежащим ему на праве собственности ТС.
Что может решить суд в подобной ситуации
Булименко рассказал, что в Украине уже были прецеденты, когда суд принимал решение об отмене постановления о привлечении человека к административной ответственности за такое правонарушение, зафиксированное в автоматическом режиме - по иску владельца ТС.
Так, по делу №760/21549/20 суд первой инстанции (с выводами которого согласился апелляционный суд) принял решение о признании противоправным такого постановления и отменил его (то есть отменил наложение штрафа).
При этом отмечалось, что предоставленные органом Национальной полиции фотоснимки и видеозапись события не содержат доказательств:
- как самого правонарушения;
- так и того, что именно истец (владелец авто), управляя ТС, превысил установленные ограничения скорости движения на 27 км/ч (чем нарушил соответствующий пункт ПДД).
Кроме того, суд принял во внимание доводы владельца машины о том, что на момент фиксации административного правонарушения в автоматическом режиме он находился на плановом лечении у врача-стоматолога-ортопеда (в подтверждение чего в суд была предоставлена справка лечебного учреждения).
Также суд пришел к выводу, что привлечение в таком случае к административной ответственности владельца ТС, а не человека, который им управлял, будет нарушать конституционный принцип верховенства права
Речь идет о том, что "юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер", а также о конституционном принципе презумпции невиновности.
Следовательно, если владелец или совладелец не управлял автомобилем на момент совершения правонарушения (которое было зафиксировано в автоматическом режиме), он может обжаловать составленное постановление в судебном порядке.
"Такие дела рассматриваются районными, городскими (горрайонными) судами по правилам, установленным Кодексом административного судопроизводства Украины", - подытожил адвокат.
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких случаях и как именно можно обжаловать штраф за нарушение ПДД в Украине.
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