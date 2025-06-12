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Зміни з 1 липня? У поліції пояснили, чи зростуть штрафи за порушення ПДР

У поліції сказали, чи зростуть штрафи за деякі порушення ПДР з 1 липня (фото: facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Ірина Костенко

Останнім часом у мережі шириться інформація, буцімто з 1 липня 2025 року штрафи за деякі порушення правил дорожнього руху (ПДР) в Україні суттєво зростуть. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, чи відповідає така інформація дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію правоохоронця у Telegram.

Чи запровадять в Україні "нові штрафи" з 1 липня

Білошицький нагадав, що мережею шириться інформація, про "нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня".

"Повідомляю: наразі таких змін не прийнято", - наголосив поліцейський.

Крім того, він закликав громадян:

  • довіряти лише офіційним джерелам;
  • не розповсюджувати неправдиву інформацію.

За словами Білошицького, про будь-які зміни до законодавства, що стосуються адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху чи публічного порядку - українців обов'язково повідомлять на офіційних сторінках.

Публікація Білошицького (скриншот: t.me/OBiloshytskiy)

Про які "нові штрафи" розповідають у мережі

Інформація про буцімто "нові" - "підвищені" штрафи - за деякі порушення ПДР почала з'являтись у мережі ще у середу, 11 червня.

Низка онлайн-ресурсів із посиланням на "експертів" повідомляла, нібито такі зміни наберуть чинності вже з наступного місяця - 1 липня 2025 року.

При цьому згадувались, зокрема, такі правопорушення ПДР й "нові штрафи" за них:

  • перевищення швидкості під час руху (від 1020 до 1700 гривень);
  • паркування у недозволених місцях (850 гривень і до 1500 гривень за послуги спецтехніки у разі евакуації);
  • їзда без ременя безпеки (1530 гривень і окремо 1700 за непристебнуту дитину);
  • розмови телефоном за кермом без гарнітури (1190 гривень);
  • керування у стані сп'яніння (до 34000 гривень і конфіскація авто).

Нагадаємо, раніше Олексій Білошицький повідомляв про поширення у мережі фейкової інформації про буцімто "нові штрафи" для водіїв за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки.

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