Зміни з 1 липня? У поліції пояснили, чи зростуть штрафи за порушення ПДР

Чи запровадять в Україні "нові штрафи" з 1 липня

Білошицький нагадав, що мережею шириться інформація, про "нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня".

"Повідомляю: наразі таких змін не прийнято", - наголосив поліцейський.

Крім того, він закликав громадян:

довіряти лише офіційним джерелам;

не розповсюджувати неправдиву інформацію.

За словами Білошицького, про будь-які зміни до законодавства, що стосуються адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху чи публічного порядку - українців обов'язково повідомлять на офіційних сторінках.

Публікація Білошицького (скриншот: t.me/OBiloshytskiy)

Про які "нові штрафи" розповідають у мережі

Інформація про буцімто "нові" - "підвищені" штрафи - за деякі порушення ПДР почала з'являтись у мережі ще у середу, 11 червня.

Низка онлайн-ресурсів із посиланням на "експертів" повідомляла, нібито такі зміни наберуть чинності вже з наступного місяця - 1 липня 2025 року.

При цьому згадувались, зокрема, такі правопорушення ПДР й "нові штрафи" за них: