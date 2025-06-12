Зміни з 1 липня? У поліції пояснили, чи зростуть штрафи за порушення ПДР

Останнім часом у мережі шириться інформація, буцімто з 1 липня 2025 року штрафи за деякі порушення правил дорожнього руху (ПДР) в Україні суттєво зростуть. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, чи відповідає така інформація дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію правоохоронця у Telegram.
Білошицький нагадав, що мережею шириться інформація, про "нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня".
"Повідомляю: наразі таких змін не прийнято", - наголосив поліцейський.
Крім того, він закликав громадян:
За словами Білошицького, про будь-які зміни до законодавства, що стосуються адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху чи публічного порядку - українців обов'язково повідомлять на офіційних сторінках.
Інформація про буцімто "нові" - "підвищені" штрафи - за деякі порушення ПДР почала з'являтись у мережі ще у середу, 11 червня.
Низка онлайн-ресурсів із посиланням на "експертів" повідомляла, нібито такі зміни наберуть чинності вже з наступного місяця - 1 липня 2025 року.
При цьому згадувались, зокрема, такі правопорушення ПДР й "нові штрафи" за них:
Нагадаємо, раніше Олексій Білошицький повідомляв про поширення у мережі фейкової інформації про буцімто "нові штрафи" для водіїв за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки.
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