Штрафы до 50 тысяч: за что водителям грозят рекордные наказания

За нарушение Правил дорожного движения (ПДД) водителей могут наказывать по-разному. Однако за совершение некоторых административных правонарушений предусмотрены особо крупные штрафы.

Подробнее о том, за какие именно нарушения водителям "светят" самые большие штрафы, рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко .

Использование "незаконных" номерных знаков

Согласно части 2 статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), наложением штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ) - 2 550 гривен - украинцев могут наказывать за управление или эксплуатацию транспортного средства с незаконно установленными номерными знаками:

Вооруженных сил Украины;

Национальной гвардии Украины;

Национальной полиции Украины;

Государственной пограничной службы Украины;

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

Государственной специальной службы транспорта;

Государственной службы специальной связи и защиты информации;

дипломатических представительств, консульств и других международных организаций (которые пользуются полным и частичным иммунитетом).

При этом повторное в течение года совершение такого правонарушения (если человек за него уже был подвергнут административному взысканию) наказывается еще большим штрафом - 5 100 гривен (300 НМДГ).

Превышение скорости во время движения

Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств - более чем на 50 километров в час - влечет за собой (согласно части 4 статьи 122 КУоАП) наложение штрафа в размере 100 НМДГ - 1 700 гривен.

"Побег" с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП)

Если водители транспортных средств или другие участники дорожного движения покидают (в нарушение установленных правил) место ДТП, к которому они причастны, наказание за это (согласно статье 122-4 КУоАП) может составлять 200 НМДГ - 3 400 гривен.

Неправомерное использование специальных световых или звуковых "сигналов"

За нарушение требований законодательства по установке и использованию на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств, статья 122-5 КУоАП предусматривает наказание в виде 500 НМДГ - 8 500 гривен.

Управление транспортным средством без права на это

Часть 2 статьи 126 КУоАП предусматривает, что штраф в виде 200 НМДГ - 3 400 гривен - могут выписать:

за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством;

за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством.

Между тем управление транспортным средством человеком, лишенным права управления транспортными средствами, наказывается (согласно части 4 статьи 126 КУоАП) штрафом в размере 20 400 гривен (1 200 НМДГ).

Булименко отметил, что повторное в течение года совершение таких нарушений влечет за собой наложение штрафа в размере 2 400 НМДГ - 40 800 гривен (с лишением права управления транспортным средством на срок от 5 до 7 лет и с возмездным изъятием транспортного средства или без такового).

Управление транспортным средством в состоянии опьянения или под воздействием лекарств

Согласно части 1 статьи 130 КУоАП, наказать штрафом в размере 17 000 гривен (1 000 НМДГ) в Украине могут:

за управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;

за управление транспортными средствами лицами под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;

за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения (или под воздействием таких лекарственных препаратов);

за отказ человека, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения (или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции).

При этом повторное в течение года совершение любого из этих нарушений влечет за собой наложение штрафа на водителей в размере 2 000 НМДГ - 34 000 гривен.

Если же вышеупомянутые действия были совершены человеком, который уже дважды в течение года подвергался административному взысканию (за такие же нарушения), на него могут наложить штраф в размере 3 000 НМДГ - 51 000 гривен.

В завершение, если водитель после ДТП (с его участием) или после остановки полицией употребляет алкоголь, наркотики, психотропные вещества (их аналоги) или лекарственные препараты на их основе (кроме разрешенных в аптечке или назначенных медицинским работником) - до прохождения медицинского осмотра или до официального освобождения от него - его могут наказать штрафом в размере 34 000 гривен (2 000 НМДГ).