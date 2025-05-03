Штрафы до 50 тысяч: за что водителям грозят рекордные наказания
За нарушение Правил дорожного движения (ПДД) водителей могут наказывать по-разному. Однако за совершение некоторых административных правонарушений предусмотрены особо крупные штрафы.
Подробнее о том, за какие именно нарушения водителям "светят" самые большие штрафы, рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко.
Использование "незаконных" номерных знаков
Согласно части 2 статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), наложением штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ) - 2 550 гривен - украинцев могут наказывать за управление или эксплуатацию транспортного средства с незаконно установленными номерными знаками:
- Вооруженных сил Украины;
- Национальной гвардии Украины;
- Национальной полиции Украины;
- Государственной пограничной службы Украины;
- Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
- Государственной специальной службы транспорта;
- Государственной службы специальной связи и защиты информации;
- дипломатических представительств, консульств и других международных организаций (которые пользуются полным и частичным иммунитетом).
При этом повторное в течение года совершение такого правонарушения (если человек за него уже был подвергнут административному взысканию) наказывается еще большим штрафом - 5 100 гривен (300 НМДГ).
Превышение скорости во время движения
Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств - более чем на 50 километров в час - влечет за собой (согласно части 4 статьи 122 КУоАП) наложение штрафа в размере 100 НМДГ - 1 700 гривен.
"Побег" с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП)
Если водители транспортных средств или другие участники дорожного движения покидают (в нарушение установленных правил) место ДТП, к которому они причастны, наказание за это (согласно статье 122-4 КУоАП) может составлять 200 НМДГ - 3 400 гривен.
Неправомерное использование специальных световых или звуковых "сигналов"
За нарушение требований законодательства по установке и использованию на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств, статья 122-5 КУоАП предусматривает наказание в виде 500 НМДГ - 8 500 гривен.
Управление транспортным средством без права на это
Часть 2 статьи 126 КУоАП предусматривает, что штраф в виде 200 НМДГ - 3 400 гривен - могут выписать:
- за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством;
- за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством.
Между тем управление транспортным средством человеком, лишенным права управления транспортными средствами, наказывается (согласно части 4 статьи 126 КУоАП) штрафом в размере 20 400 гривен (1 200 НМДГ).
Булименко отметил, что повторное в течение года совершение таких нарушений влечет за собой наложение штрафа в размере 2 400 НМДГ - 40 800 гривен (с лишением права управления транспортным средством на срок от 5 до 7 лет и с возмездным изъятием транспортного средства или без такового).
Управление транспортным средством в состоянии опьянения или под воздействием лекарств
Согласно части 1 статьи 130 КУоАП, наказать штрафом в размере 17 000 гривен (1 000 НМДГ) в Украине могут:
- за управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
- за управление транспортными средствами лицами под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;
- за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения (или под воздействием таких лекарственных препаратов);
- за отказ человека, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения (или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции).
При этом повторное в течение года совершение любого из этих нарушений влечет за собой наложение штрафа на водителей в размере 2 000 НМДГ - 34 000 гривен.
Если же вышеупомянутые действия были совершены человеком, который уже дважды в течение года подвергался административному взысканию (за такие же нарушения), на него могут наложить штраф в размере 3 000 НМДГ - 51 000 гривен.
В завершение, если водитель после ДТП (с его участием) или после остановки полицией употребляет алкоголь, наркотики, психотропные вещества (их аналоги) или лекарственные препараты на их основе (кроме разрешенных в аптечке или назначенных медицинским работником) - до прохождения медицинского осмотра или до официального освобождения от него - его могут наказать штрафом в размере 34 000 гривен (2 000 НМДГ).
Напомним, ранее мы рассказывали, как действовать в случае несогласия со штрафом за нарушение ПДД.
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