ua en ru
Пн, 19 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Водителей в сети пугают "новыми штрафами": в полиции сказали, правда ли это

Понедельник 19 мая 2025 16:30
UA EN RU
Водителей в сети пугают "новыми штрафами": в полиции сказали, правда ли это В сети начали распространять информацию о "новых штрафах" для водителей (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что в последнее время в сети распространяют фейковую информацию. Речь идет о якобы "новых штрафах" для водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию правоохранителя в Telegram.

О каких именно "новых штрафах" идет речь

По словам Белошицкого, в СМИ распространяют информацию "о якобы новых штрафах за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки".

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции подчеркнул: это неправда.

"Никаких новых штрафов за аптечку или огнетушитель - это фейк", - сообщил он.

Правоохранитель уточнил, что никаких изменений в требованиях к комплектации транспортных средств в Украине не произошло:

  • они остаются неизменными уже много лет;
  • они четко прописаны в Правилах дорожного движения (ПДД).

Что водители всегда должны иметь в машине

Белошицкий напомнил также, что в любом автомобиле должны быть:

  • аптечка с обозначением типа транспортного средства, для которого она предназначена;
  • знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь, соответствующий стандартам;
  • исправный огнетушитель.

"Эти требования касаются большинства категорий ТС: мотоциклов с боковым прицепом, легковых и грузовых авто, автобусов, микроавтобусов, колесных тракторов и т.д.", - отметил правоохранитель.

В завершение он добавил, что "так же, уже несколько лет не менялись санкции, предусмотренные КУоАП за возможные нарушения по этому поводу".

"Будьте внимательны и проверяйте информацию только в надежных источниках", - подытожил представитель полиции.

Водителей в сети пугают &quot;новыми штрафами&quot;: в полиции сказали, правда ли этоВодителей в сети пугают &quot;новыми штрафами&quot;: в полиции сказали, правда ли этоПубликация Белошицкого (скриншот: t.me/OBiloshytskiy)

Напомним, ранее мы рассказывали, за что водителям грозят рекордные наказания и штрафы до 50 тысяч гривен.

Читайте также, как оспорить штраф при автофиксации, если машина оформлена на одного человека, а за рулем был другой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полиция Автомобильное движение Аптечка Советы водителям Штрафы
NEWS
Трамп сегодня позвонит Путину: будет ли разговор с Зеленским
Трамп сегодня позвонит Путину: будет ли разговор с Зеленским
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину