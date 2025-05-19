Водителей в сети пугают "новыми штрафами": в полиции сказали, правда ли это
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что в последнее время в сети распространяют фейковую информацию. Речь идет о якобы "новых штрафах" для водителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию правоохранителя в Telegram.
О каких именно "новых штрафах" идет речь
По словам Белошицкого, в СМИ распространяют информацию "о якобы новых штрафах за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки".
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции подчеркнул: это неправда.
"Никаких новых штрафов за аптечку или огнетушитель - это фейк", - сообщил он.
Правоохранитель уточнил, что никаких изменений в требованиях к комплектации транспортных средств в Украине не произошло:
- они остаются неизменными уже много лет;
- они четко прописаны в Правилах дорожного движения (ПДД).
Что водители всегда должны иметь в машине
Белошицкий напомнил также, что в любом автомобиле должны быть:
- аптечка с обозначением типа транспортного средства, для которого она предназначена;
- знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь, соответствующий стандартам;
- исправный огнетушитель.
"Эти требования касаются большинства категорий ТС: мотоциклов с боковым прицепом, легковых и грузовых авто, автобусов, микроавтобусов, колесных тракторов и т.д.", - отметил правоохранитель.
В завершение он добавил, что "так же, уже несколько лет не менялись санкции, предусмотренные КУоАП за возможные нарушения по этому поводу".
"Будьте внимательны и проверяйте информацию только в надежных источниках", - подытожил представитель полиции.
Публикация Белошицкого (скриншот: t.me/OBiloshytskiy)
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