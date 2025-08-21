ua en ru
Изменение тарифов на распределение поможет преодолеть проблему долгов в энергетике, - ICC Ukraine

Четверг 21 августа 2025 13:24
Изменение тарифов на распределение поможет преодолеть проблему долгов в энергетике, - ICC Ukraine Фото: что изменит пересмотр тарифов на распределение электроенергии (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Пересмотр тарифов для операторов систем распределения (ОСР), который готовит НКРЭКУ, является важным шагом для стабилизации работы энергорынка и подготовки к отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Александра Трохимца, вице-президента по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine).

"Война продолжается, разрушение электроэнергетической инфраструктуры продолжается, но, несмотря на эти негативные факторы, уже сегодня нужно готовиться к зиме", - подчеркнул эксперт.

По его словам, облэнерго работают в сверхсложных условиях, когда часть сетей ежедневно страдает последствиями обстрелов, и это требует технических усилий и стабильного финансирования.

Трохимец подчеркнул, что одним из главных вызовов остается долговой кризис.

"Задолженность облэнерго - операторов систем распределения перед НЭК "Укрэнерго" превысила 20 млрд грн", - рассказал вице-президент ICC Ukraine.

Это следствие падения потребления и направления большей части средств на ремонт после повреждений. В таких условиях ОСР вынуждены выбирать между погашением долгов и восстановлением сетей. Выбор закономерно делается в пользу последнего, пояснил он.

Ожидается, что решение НКРЭКУ по пересмотру тарифов в рамках инфляционного коридора (+9% для первого класса напряжения и +17% для второго) позволит компенсировать расходы ОСР на ремонты сетей в 2022-2023 годах.

"Если решение затянется, долговая проблема усугубится, усложняя подготовку энергосистемы к еще одному отопительному сезону в условиях значительных повреждений и реалий военного времени", - предостерег Трохимец.

Он подытожил, что принятие этого шага своевременно и необходимо для обеспечения стабильного электроснабжения зимой: "Это взвешенный и своевременный шаг, который даст рынку ресурс для стабильной работы зимой".

Ранее Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, заявил, что в условиях падения доходов из-за уменьшения потребления и масштабных затрат на восстановление, Регулятор вынужден индексировать тариф на распределение на уровень инфляции.

