Зміна тарифів на розподіл допоможе подолати боргову проблему в енергетиці, - ICC Ukraine
Перегляд тарифів для операторів систем розподілу (ОСР), який готує НКРЕКП, є важливим кроком для стабілізації роботи енергоринку та підготовки до опалювального сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Олександра Трохимця, віце-президента з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine).
"Війна триває, руйнування електроенергетичної інфраструктури продовжується, але, попри ці негативні фактори, вже сьогодні треба готуватися до зими", - наголосив експерт.
За його словами, обленерго працюють у надскладних умовах, коли частина мереж щоденно страждає від наслідків обстрілів, і це потребує технічних зусиль і стабільного фінансування.
Трохимець підкреслив, що одним з головних викликів залишається боргова криза.
"Заборгованість обленерго - операторів систем розподілу перед НЕК “Укренерго” перевищила 20 млрд грн", - розповів віце-президент ICC Ukraine.
Це наслідок падіння споживання та спрямування більшості коштів на ремонти після пошкоджень. У таких умовах ОСР змушені обирати між погашенням боргів і відновленням мереж. Вибір закономірно робиться на користь останнього, пояснив він.
Очікується, що рішення НКРЕКП щодо перегляду тарифів у межах інфляційного коридору (+9% для першого класу напруги і +17% для другого) дозволить компенсувати витрати ОСРів на ремонти мереж у 2022-2023 роках.
"Якщо рішення затягнеться, боргова проблема посилиться, ускладнюючи підготовку енергосистеми до ще одного опалювального сезону в умовах значних пошкоджень та реалій воєнного часу", - застеріг Трохимець.
Він підсумував, що ухвалення цього кроку є своєчасним і необхідним для забезпечення стабільного електропостачання взимку: "Це зважений і своєчасний крок, який дасть ринку ресурс для стабільної роботи взимку".
Раніше Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, заявив, що в умовах падіння доходів через зменшення споживання та масштабні витрати на відновлення, Регулятор змушений індексувати тариф на розподіл на рівень інфляції.