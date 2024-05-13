Смена министра обороны РФ - подготовка Кремля к затяжной войне в Украине, - ISW
Выдвижение кандидатом на должность нового министра обороны России Андрея Белоусова связано с высоким уровнем коррупции в Минобороны РФ и свидетельствует о подготовке Кремлем к затяжной войне с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете напомнили, что Белоусов находился на должности министра экономики в федеральном правительстве около десяти лет. За это время он принимал участие в управлении различными отечественными инновационными проектами в области оборонного промышленного комплекса и беспилотников, что хорошо подготовило его к руководству аппаратом Минобороны России, который находится в плачевном состоянии.
В ISW напомнили, что оборонное ведомство под руководством Сергея Шойгу боролось с обвинениями в коррупции на высоком уровне и бюрократической инертности, сталкиваясь с постоянной сокрушительной критикой со стороны российских военных обозревателей.
"Белоусов имеет прочную репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что у него положительные отношения с Путиным. Белоусов встречался с диктатором в ноябре 2023 года, чтобы обсудить оборонные проекты и технологическое сотрудничество, а также говорил с Путиным о проблемах в российском производстве беспилотников", - говорится в сообщении.
В отчете отметили, что недавно Белоусов также осветил проект госзаказа на 4,4 млрд рублей (примерно 48 млн долларов) на производство беспилотников до 2030 года, а также планы по финансовой поддержке производителей беспилотников, обучение разработчиков и операторов беспилотников.
Сосредоточенность на максимизации технологических инноваций и объемов производства российского ОПК, особенно в сфере беспилотников, вероятно, будет чрезвычайно ценной для военных усилий Кремля - в последнее время ему приходится считаться с разрывом между российским производством беспилотников и современными реалиями поля боя.
В январе 2023 года Белоусов лично объявил, что Россия завершила проект "Беспилотные авиационные системы", предусматривающий выделение 696 млрд рублей (около 7 млрд долларов) на производство 32 тыс. беспилотников в год до 2030 года.
"Путин рассчитывает, что Белоусов использует свой опыт работы на гражданской государственной должности для объединения федеральной экономической политики с программой Минобороны России и, таким образом, более полно мобилизует российский ОПК в более крупном и долгосрочном масштабе и интегрирует его со внутренней экономической политикой. Эти усилия создают условия для более полной экономической мобилизации, что свидетельствует о продолжении подготовки Кремля к затяжной войне в Украине", - говорится в отчете ISW.
Новый министр обороны РФ
В воскресенье, 12 мая, российский диктатор Владимир Путин предложил правительству назначить на должность министра обороны РФ первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова.
13-14 мая Совет Федерации планирует рассмотреть кандидатуру Белоусова на должность министра обороны РФ.
Что известно о новом кандидате
Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года в семье советского экономиста Рема Белоусова.
В 1981 году окончил экономический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова. С 1981 по 1986 год работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР.
С 1999 года входил в состав коллегии министерства экономики РФ и консультировал российских премьеров: Евгения Примакова, Сергея Степашина, Михаила Касьянова и Михаила Фрадкова.
В 2008 году Путин назначил Белоусова директором департамента экономики и финансов правительства, а с 2012 по 2013 год он занимал должность министра экономического развития.
С 2013 по 2020 год Белоусов был помощником Путина. 21 января 2020 года назначен первым заместителем председателя правительства РФ в правительстве Михаила Мишустина.
Белоусов - гражданский человек без воинского звания. Его назначение объяснили необходимостью открыть министерство "для инноваций и передовых идей". По словам пресс-секретаря диктатора Дмитрия Пескова, "важно вписать экономику силового блока в экономику РФ, чтобы она соответствовала динамике момента".
Добавим, что смена министра обороны РФ совпала с наступлением российских войск в Харьковской области. В приграничье продолжаются сильные бои и обстрелы, захватчики захватили уже несколько сел и приближаются к Волчанску.
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