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Зміна міністра оборони РФ - підготовка Кремля до затяжної війни в Україні, - ISW

Понеділок 13 травня 2024 06:01
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Зміна міністра оборони РФ - підготовка Кремля до затяжної війни в Україні, - ISW Фото: кандидат у міністри оборони РФ Андрій Бєлоусов (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Висунення кандидатом на посаду нового міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова пов'язане з високим рівнем корупції у Міноборони РФ та свідчить про підготовку Кремлем до затяжної війни з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що Бєлоусов перебував на посаді міністра економіки у федеральному уряді близько десяти років. За цей час він брав участь в управлінні різними вітчизняними інноваційними проектами в галузі оборонного промислового комплексу та безпілотників, що добре підготували його до керівництва апаратом Міноборони Росії, який перебуває в скрутному становищі.

В ISW нагадали, що оборонне відомство під керівництвом Сергія Шойгу боролося зі звинуваченнями в корупції на високому рівні та бюрократичній інертності, стикаючись із постійною нищівною критикою з боку російських воєнних оглядачів.

"Бєлоусов має міцну репутацію ефективного технократа, а інсайдерські джерела стверджують, що в нього позитивні стосунки з Путіним. Бєлоусов зустрічався з диктатором у листопаді 2023 року, щоб обговорити оборонні проекти і технологічне співробітництво, а також говорив із Путіним про проблеми у російському виробництві безпілотників", - йдеться у повідомленні.

У звіті зазначили, що нещодавно Бєлоусов також висвітлив проект держзамовлення на 4,4 млрд рублів (приблизно 48 млн доларів) на виробництво безпілотників до 2030 року, а також плани з фінансової підтримки виробників безпілотників, навчання розробників і операторів безпілотників.

Зосередженість на максимізації технологічних інновацій та обсягів виробництва російського ОПК, особливо у сфері безпілотників, ймовірно, буде надзвичайно цінною для військових зусиль Кремля - останнім часом йому доводиться рахуватися з розривом між російським виробництвом безпілотників і сучасними реаліями поля бою.

У січні 2023 року Бєлоусов особисто оголосив, що Росія завершила проект "Безпілотні авіаційні системи", що передбачає виділення 696 млрд рублів (близько 7 млрд доларів) на виробництво 32 тис. безпілотників на рік до 2030 року.

"Путін розраховує, що Бєлоусов використає свій досвід роботи на цивільній державній посаді для поєднання федеральної економічної політики з програмою Міноборони Росії і, таким чином, більш повно мобілізує російський ОПК у більшому і довгостроковому масштабі та інтегрує його з внутрішньою економічною політикою. Ці зусилля створюють умови для повнішої економічної мобілізації, що свідчить про продовження підготовки Кремлем до затяжної війни в Україні", - йдеться у звіті ISW.

Новий міністр оборони РФ

У неділю, 12 травня, російський диктатор Володимир Путін запропонував уряду призначити на посаду міністра оборони РФ першого заступника голови уряду Російської Федерації Андрія Бєлоусова.

13-14 травня Рада Федерації планує розглянути кандидатуру Бєлоусова на посаду міністра оборони РФ.

Що відомо про нового кандидата

Андрій Білоусов народився 17 березня 1959 року в сім'ї радянського економіста Рема Білоусова.

У 1981 році закінчив економічний факультет Московського державного університету ім. Ломоносова. З 1981 до 1986 року працював у Центральному економіко-математичному інституті АН СРСР.

Із 1999 року входив до складу колегії міністерства економіки РФ і консультував російських прем'єрів: Євгена Примакова, Сергія Степашина, Михайла Касьянова і Михайла Фрадкова.

У 2008 році Путін призначив Бєлоусова директором департаменту економіки і фінансів уряду, а з 2012 по 2013 рік він обіймав посаду міністра економічного розвитку.

Із 2013 до 2020 року Бєлоусов був помічником Путіна. 21 січня 2020 року призначений першим заступником голови уряду РФ в уряді Михайла Мішустіна.

Бєлоусов - цивільна людина без військового звання. Його призначили пояснили необхідністю відкрити міністерство "для інновацій і передових ідей". За словами прес-секретаря диктатора Дмитра Пєскова, "важливо вписати економіку силового блоку в економіку РФ, щоб вона відповідала динаміці моменту".

Додамо, що зміна міністра оборони РФ співпала з наступом російських військ у Харківській області. У прикордонні тривають сильні бої та обстріли, загарбники захопили вже кілька сіл і наближаються до Вовчанська.

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