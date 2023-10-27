СМИ нашли у Медведчука новую яхту за более 9 млн долларов

Судно "Amore Mio", которое получила в эксплуатацию семья Медведчука, спустили на воду в этом году.

По данным журналистов, российскую таможню яхта под флагом Палау прошло 26 июля. Ее отправителем значится компания Lavel Fzco из Объединенных Арабских Эмиратов.

"Получателем яхты в России указано АО "Ренессанс". Согласно аудиторскому заключению от 24 февраля 2021 года, бенефициарным владельцем компании была гражданка Украины Оксана Марченко - жена Медведчука", - говорится в материале.

Также отмечается, что данная фирма экс-ведущей оформила процедуру "временного ввоза" яхты (она, среди прочего, частично освобождает декларанта от уплаты таможенных платежей).

Что известно о Медведчуке

Виктор Медведчук является кумом российского диктатора Владимира Путина и основателем уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. До начала полномасштабного вторжения РФ его подозревали в государственной измене.

До февраля 2022 года он находился под домашним арестом, но потом оказалось, что предатель сбежал. СБУ задержала Медведчука в апреле прошлого года, а в сентябре его обменяли на защитников Мариуполя. В частности, на командиров "Азова", защищавших "Азовсталь".

Его жена, Оксана Марченко, тоже сбежала в Россию и сейчас находится там. Она является фигуранткой нескольких громких дел, в частности, ее подозревают в финансировании российских силовиков. Также СБУ объявила Марченко в розыск.