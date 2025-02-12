СМИ выяснили, кого США выдадут России в обмен на Фогеля

Как пишет издание, информацию об освобождении из-под заключения Винника раскрыл неназванный американский чиновник.

Он уточнил, что в рамках сделки киберпреступник лишится 100 миллионов долларов своих преступных доходов.

Александр Винник

Александр Винник был задержан в Греции еще в 2017 году. Ему предъявили обвинения в отмывании не менее 4 млрд долларов через биржу BTC-e.Его экстрадировали в США после судов в Греции и Франции.

С 2023 года Винник и его адвокаты открыто заявляли о своей заинтересованности в потенциальном обмене заключенными

В прошлом году киберпреступник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания миллиардов долларов через BTC-e.

Министерство юстиции США утверждает, что под управлением Винника BTC-e обеспечила транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов по всему миру.

Вынесение приговора Виннику в Калифорнии должно было состояться в июне этого года.