У Путина сообщили детали освобождения американца Фогеля
В обмен на освобожденного американского учителя Марка Фогеля в РФ вернется россиянин. Мужчина ранее находился в тюрьме в США.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza.
"Как и ранее, мы сообщали в последнее время, по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты, и результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США", - заявил Песков.
По его словам, россиянин будет освобожден "на днях". Однако его имени представитель Кремля не назвал.
Зато Песков добавил, что такие договоренности "вряд ли способны стать переломным моментом, но в то же время по крупице это определенные шаги по наращиванию того самого взаимного доверия, которое сейчас находится на самой низкой точке".
Обмен заключенными между США и Россией
Напомним, что вчера, во вторник, 11 февраля, Россия освободила из тюрьмы учителя-американца Марка Фогеля.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после этого обмена выразил надежду, что освобождение Москвой американца ознаменует "начало отношений", которые положат конец войне в Украине.
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