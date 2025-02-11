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Спецпредставитель Трампа посещал Россию: в Белом доме назвали цель визита

Вторник 11 февраля 2025 21:45
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Спецпредставитель Трампа посещал Россию: в Белом доме назвали цель визита Фото: Майк Уолтц, советник президента США по нацбезопасности (facebook.com/MichaelWaltzForCongress)
Автор: Иван Носальский

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сегодня, 11 февраля, прилетал в Россию. Оттуда он забрал заключенного в России американца.

Об этом сказано в заявлении советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CBS Маргарет Бреннан в соцсети X.

Уолтц рассказал, что Уиткофф возвращается из России вместе с Марком Фогелем, которого россияне приговорили 14 годам колонии строгого режима за якобы контрабанду наркотиков.

"Президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.), Стив Уиткофф и советники президента провели переговоры об обмене, который служит демонстрацией доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине", - добавил советник по нацбезопасности.

Он заверил, что Трамп будет продолжать работу по возвращению в США американцев, которые были задержаны по всему миру.

По словам Уолтца, уже сегодня вечером Фогель будет дома и сможет встретиться со своей семьей.

Стоит заметить, что сегодня утром СМИ распространяли слухи о том, что самолет Уиткоффа приземлился под Москвой в аэропорту “Внуково”.

При этом в Кремле заверяли, что информации о визите спецпредставителя президента США в Россию у них нет.

Обмен заключенными между Россией и США

Напомним, летом прошлого года США и Россия провели большой обмен заключенными.

Россия возвращала в США американцев, которые были незаконно осуждены, а США отдавали россиянам киллера Вадима Красикова и не только.

Детально об обмене заключенными - в материале РБК-Украина.

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