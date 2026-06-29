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Минфин США открыл онлайн-портал для подачи заявок на снятие санкций

23:52 29.06.2026 Пн
2 мин
Какие функции доступны на портале?
aimg Эдуард Ткач
Минфин США открыл онлайн-портал для подачи заявок на снятие санкций Фото: глава Минфина США Скотт Бессент (Getty Images)
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Управление Минфина США, которое отвечает за санкции, запустило онлайн-портал для подачи заявок на исключение из черных списков или отмену санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, в понедельник Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило на свой сайт "Портал пересмотра".

Этот портал позволяет лицам, включенным в санкционные списки, подавать запрос о снятии ограничений. Помимо этого, заявители могут запрашивать несекретную и неконфиденциальную информацию, которая касается решения о применении санкций.

Также отмечается, что раньше, лица, включенные в санкционные списки, уже имели право подавать ходатайства о пересмотре решения, часто привлекая к процессу юристов. Но как пояснили в OFAC, новый портал "упростит процесс подачи ходатайств" и обеспечит "большую прозрачность и эффективность".

Bloomberg пишет, что в последние пару десятилетий США значительно усилили использование санкций как инструмент внешней политики. И в арсенале Вашингтона тысячи ограничений, которые распространяются на отдельных лиц, компании и страны.

При этом вторая администрация Трампа пообещала отменить некоторые санкции в отношении Ирана в рамках окончательной мирной сделки и на прошлой неделе выпустила первоначальное разрешение, которое позволяет продавать иранскую нефть.

Помимо этого, команда Трампа ослабила некоторые ограничения против России, Венесуэлы и Сирии, одновременно введя новые ограничения против Кубы.

Санкции США

Напомним, что в середине июне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже вскоре может возобновить нефтяные санкции против РФ. Он пояснил это тем, что на фоне переговоров с Ираном ситуация с поставками сырья становится лучше.

Уже 26 июня уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что нефтяные санкции США против России снова действуют.

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