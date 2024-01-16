В Германии допустили запрет ультраправой пророссийской партии
В Германии могут запретить праворадикальную партию "Альтернатива для Германии", которая придерживается пророссийских взглядов.
Об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
По ее словам, такой шаг стал бы "самым острым мечем" в вопросе ультраправой "Альтернативы для Германии".
"Я не исключаю этого (запрета партии - ред.) - даже если препятствия для этого "последнего рычага конституции" будут высоки", - рассказала Фезер.
По ее словам, не должно создаваться впечатления , что призывы к запрету партии звучат потому, что политики не добиваются никакого прогресса в своих аргументах.
Также министр не исключила запрета "Молодежной альтернативы", молодежной организации партии. Она может быть запрещена министерством внутренних дел.
"Если условия будут подходящими, то это может быть сделано", - добавила она.
Министр напомнила, что в нескольких восточных землях Германии "Молодежную альтернативу" признали правоэкстремистской, а в других она подозревается в этом.
Скандалы с "Альтернативой для Германии"
Напомним, немецкая партия "Альтернатива для Германии" придерживается праворадикальных и пророссийских взглядов.
В частности, в 2022 году ее депутаты намеревались посетить Россию, а затем поехать на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области.
Также журналисты выяснили, что Россия сотрудничает с партией и при помощи нее пытается препятствовать поставкам оружия в Украину.
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