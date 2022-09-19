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Делегация пророссийской партии Германии собирается посетить РФ и оккупированный Донбасс

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Берлин, Понедельник 19 сентября 2022 23:51
Делегация пророссийской партии Германии собирается посетить РФ и оккупированный Донбасс Фото: делегация пророссийской партии Германии собирается посетить Донбасс (bundestag.de)
Автор: Артур Родивилов

Группа депутатов ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) заявила о планах совершить визит в Россию и "на восток Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт немецкой фракции.

Известно, что в состав делегации войдут члены фракции "Альтернативы для Германии" Ганс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд.

Далее политическая сила утверждает, что поводом для поездки стали результаты соцопроса AfD, согласно которым "более трети жителей Саксонии-Ангальт не чувствуют, что немецкие СМИ объективно информируют их о российско-украинском конфликте".

Отмечается, что немецкие депутаты "в течение следующих нескольких дней отправятся в Восточную Европу" для того, чтобы "сложить собственное впечатление о гуманитарной ситуации".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в Twitter, что визит ультраправых депутатов в оккупированное восток Украины является "поддержкой российской войны на истребление", и назвал это "подстрекательством к преступлению агрессии".

Депутаты AfD не в первый раз отправляются на оккупированные украинские территории, нарушая законодательство Украины. Так, в 2018 году они по меньшей мере дважды посещали оккупированный Крым. Членов партии неоднократно подозревали в финансировании со стороны Москвы.

Ранее украинская разведка сообщила, что российские оккупанты продолжают готовиться к проведению "референдумов" на оккупированных территориях. Для легитимизации процесса, они планируют привлечь граждан ЕС, в том числе членов немецкой партии.

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