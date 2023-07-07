С началом контрнаступления ВСУ в России существенно возросли потери среди офицеров, - СМИ

В общей сложности журналистам уже удалось установить имена 27 423 российских военных, погибших на войне в Украине. Среди них по меньшей мере 240 человек, включая несколько высокопоставленных офицеров, погибших, пытаясь отразить контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, в период с 4 июня по 7 июля СМИ установили гибель 553 человек, однако у 313 из них не указана дата гибели.

Кроме того, с началом контрнаступления ВСУ также фиксируется существенный рост потерь среди российских офицеров - особенно старшего звена.

С 4 июня на территории Украины погиб по меньшей мере один генерал, два полковника и три подполковника российских Вооруженных сил, а также еще 12 офицеров.

Отмечается, что в это число не входят 13 военных летчиков, погибших во время попытки мятежа главаря ЧВК "Вагнера" в России в конце июня.

Последний раз такие существенные потери старшие офицеры российской армии несли только в самые первые месяцы вторжения в Украину.

Однако издание отмечает, что реальные потери российской стороны могут быть значительно больше. Ведь речь идет только о данных, которые журналистам удается найти и проверить по открытым источникам: сообщения чиновников и СМИ, публикации близких родственников погибших в соцсетях и информация из ряда кладбищ.

"Установленная нами цифра погибших при отражении контрнаступления ВСУ - это минимальная оценка российских потерь. В это число вошли только те, у кого в некрологах упомянуты соответствующие обстоятельства гибели, или те, чьи даты смерти совпадают с датами проведения контрнаступления", - добавили в ВВС.

Потери России в Украине

Следует отметить, что данные журналистов кардинально отличаются от публикуемых Генштабом ВСУ.

Согласно информации военного командования Украины, в войне против нашей страны было уничтожено 232 тысячи оккупантов. За прошедшие сутки, 6 июля, украинские военные ликвидировали 510 россиян.

Как пишет Global Firepower, российские потери в войне являются самыми большими со времен Второй мировой войны и уже превысили численное войско, как у 16 армий стран НАТО.