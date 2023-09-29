СМИ обнаружили немецкую компанию на оборонных заводах РФ. Ермак высказался о санкциях

Журналисты выявили присутствие немецкой машиностроительной компании DMG Mori на российском рынке, что способствует ВПК страны-агрессора производить оружие. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул важность ужесточения санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ермака и немецкое издание ZEIT.
"Мы сейчас должны ясно осознать, что российский режим осуществляет геноцид, так же, как это делали нацисты. И для того чтобы это остановить, нужно лишить их доступа к технологиям", - подчеркивает украинский чиновник.
Он отметил, что РФ без западных технологий является отставшей страной.
"Их ВПК не сможет производить вооружение. И победа Украины на поле боя станет быстрее. Мы предлагаем нашим партнерам ужесточать санкции", - высказался Ермак.
Так он отреагировал на публикацию немецких СМИ о том, что машиностроительная компания DMG Mori, несмотря на свое официальное заявление о выходе из России, все равно продолжает там зарабатывать.
В статье ZEIT говорится, что редакции удалось проверить российскую таможенную и деловую документацию. Она показала, что DMG Mori "все еще присутствует в империи Путина - и что самые современные станки группы, вероятно, также попадают в российские оборонные компании".
"В том же году дочерняя российская компания DMG Mori Rus все еще генерировала миллионные продажи, как свидетельствуют документы. Ультрасовременный завод компании в Ульяновске, по данным DMG Mori, закрыт. Однако он все еще принадлежит группе. Теперь это также зафиксировано украинскими санкционными органами власти", - идет речь в материале.
В этом контексте Ермак представил список заводов в России, на которых используется оборудование DMG Mori, а также указал типы вооружений, что там производят.
"Все производство оружия в России зависит от западных станков и софта". - подчеркивает Ермак.
Напомним, что 20 сентября Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло двух ведущих немецких производителей высокоточных станков SPINNER и DMG MORI в список международных спонсоров войны.
Ранее сообщалось, что по данным The Guardian, иранские дроны-камикадзе "Шахед", которыми РФ атакует Украину, оснащены европейскими компонентами.
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