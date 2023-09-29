ЗМІ виявили німецьку компанію на оборонних заводах РФ. Єрмак висловився про санкції

Журналісти виявили присутність німецької машинобудівної компанії DMG Mori на російському ринку, що сприяє ВПК країни-агресора виробляти зброю. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив на важливості посилення санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Єрмака та німецьке видання ZEIT.
"Ми зараз маємо чітко усвідомити, що російський режим здійснює геноцид, так само, як це робили нацисти. І для того, щоб це зупинити, потрібно позбавити їх доступу до технологій", - наголошує український чиновник.
Він зазначив, що РФ без західних технологій є відсталою країною.
"Їх ВПК не зможе виробляти озброєння. І перемога України на полі бою стане швидшою. Ми пропонуємо нашим партнерам посилювати санкції", - висловився Єрмак.
Так він відреагував на публікацію німецьких ЗМІ про те, що машинобудівна компанія DMG Mori, попри свою офіційну заяву про вихід із Росії, все одно продовжує там заробляти.
У статті ZEIT сказано, що редакції вдалося перевірити російську митну та ділову документацію. Вона показала, що DMG Mori "все ще присутня в імперії Путіна - і що найсучасніші верстати групи, ймовірно, також потрапляють до російських оборонних компаній".
"Того ж року російська дочірня компанія DMG Mori Rus все ще генерувала мільйонні продажі, як свідчать документи. Ультрасучасний завод компанії в Ульяновську, за даними DMG Mori, закритий. Однак він все ще належить групі. Тепер це також зафіксовано українськими санкційними органами влади", - йдеться у матеріалі.
У цьому контексті Єрмак представив список заводів у Росії, на яких використовується обладнання DMG Mori, а також вказав типи озброєнь, які там виробляють.
"Все виробництво зброї в Росії залежить від західних верстатів та софту". - зауважує Єрмак.
Нагадаємо, що 20 вересня Національне агентство із запобігання корупції внесло двох провідних німецьких виробників високоточних верстатів SPINNER та DMG MORI до переліку міжнародних спонсорів війни.
Раніше повідомлялося, що за даними The Guardian, іранські дрони-камікадзе "Шахед", якими РФ атакує Україну, оснащені європейськими компонентами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.