Упростит торговлю. Греция предложила создать транспортный коридор до Одессы
Одесса может стать частью нового проекта. Он предусматривает создание транспортного коридора из Греции.
Как передает РБК-Украина, об этом премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил на саммите Украина - Юго-Восточная Европа, который проходит в Одессе.
"Я вижу Одессу как часть амбициозного транспортного проекта, который начнется в порту в Александрополе, затем двигается к Констанции и заканчивается в Одессе", - отметил Мицотакис.
По его словам, финансировать проект может Евросоюз. Такой проект включил был газовые трубопроводы, железную дорогу и электроэнергию.
"Это был бы проект, который создаст дополнительный коридор для Украины, чтобы транспортировать ваши товары гораздо быстрее через море", - рассказал премьер.
Поставки газа через Балканы
Напомним, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг упростила возможность импорта газа через Трансбалканский коридор.
Это поможет укрепить энергетическую безопасность Украины в условиях полномасштабной войны с Россией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.