СМИ объяснили, почему глава Еврокомиссии изменила позицию по срокам переговоров с Украиной

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен снова изменила позицию по срокам переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Это связывается с предстоящими выборами в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Отмечается, что в минувшую среду Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговорная рамка для Украины не будет готова к лету, то есть к европейским выборам, которые пройдут в июне. Во время визита в Киев в годовщину российского вторжения она сменила позицию. Глава Еврокомиссии снова отметила, что уже в марте будет представлена переговорная рамка.

Шесть высокопоставленных чиновников ЕС в комментарии Politico объяснили, что, скорее всего, такие шаги Урсулы фон дер Ляйен связаны с предстоящими выборами.

"Это было лишь еще одно напоминание о том, что теперь мы должны наблюдать за каждым ее шагом как за ходом предвыборной кампании", - сказал один из собеседников.

Французский дипломат считает, что заявления фон дер Ляйен выглядят "умными... учитывая дебаты вокруг выборов в Европейский союз и объем работы, который необходимо выполнить, чтобы создать действительную, прочную и полезную переговорную структуру для Украины".

Еще один дипломат объяснил, что отсрочки определения переговорной рамки были вызваны давлением со стороны собственной политической группы фон дер Ляйен, Европейской народной партии и некоторых стран ЕС. Дипломат добавил, что "Франция и Польша боятся фермеров, а Германия боится денег".

Два других дипломата рассказали, что группа послов ЕС из Восточной Европы связалась с главой кабинета президента Еврокомиссии и попросили прояснить позиции по расширению ЕС, требуя конкретных обязательств.

Вероятно, это давление и подтолкнуло фон дер Ляйен вернуться к прежним графикам переговоров с Украиной.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, 14 декабря лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето.

Для вступления Украины в Европейский союз должна пройти оценка украинского законодательства на соответствие законодательству Евросоюза. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 января объявила о начале скрининга украинского законодательства.

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что эта процедура может занять до года.

Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС - читайте в материале РБК-Украина.