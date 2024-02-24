ua en ru
Сб, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вступление Украины в ЕС. Еврокомиссия назвала сроки предоставления переговорной рамки

Киев, Суббота 24 февраля 2024 18:27
UA EN RU
Вступление Украины в ЕС. Еврокомиссия назвала сроки предоставления переговорной рамки Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Еврокомиссия уже в марте этого года представит переговорную рамку по переговорам с Украиной о вступлении в ЕС.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, членство в ЕС было бы лучшим шагом для укрепления безопасности Украины.

"Мы уже начали процесс скрининга, там очень много работы и обширный график. Я вас поощряю выполнить рекомендации Еврокомиссии. А с нашей стороны Еврокомиссия в середине марта предоставит общую рамку для переговоров", - подчеркнула она.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

Напомним, в декабре лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Фактически переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.

Переговорная рамка - это техническая задача, охватывающая различные аспекты предстоящих переговоров о членстве в ЕС со страной-кандидатом:

  • этапы переговоров,
  • открытие переговорных глав, которые главы открываются первыми, которые закрываются последними,
  • как оценивается прогресс и закрываются переговорные главы и т.д.

Как говорила в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступление в ЕС Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
NEWS
Вступление Украины в ЕС. Еврокомиссия назвала сроки предоставления переговорной рамки
Вступление Украины в ЕС. Еврокомиссия назвала сроки предоставления переговорной рамки
DAILY
Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Блокада границы с Польшей: как Киев и Варшава планируют остановить протесты фермеров