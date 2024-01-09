СМИ пишут о сбитии "Шахеда" с реактивным двигателем, в Воздушных силах отреагировали

В Воздушных силах пока не могут подтвердить информацию о якобы сбитии нового "Шахеда" с реактивным двигателем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Не могу подтвердить. Мы его не находим. Кто нашел - пусть подтверждает, показывает и рассказывает. Мы эту тему уже обсуждали, что Иран показал 238 "Шахед", черного цвета. После этой демонстрации у нас БпЛА начали перекрашивать в черный цвет и оккупанты", - заявил Игнат.

Оценивая риски от нового "Шахеда", Игнат назвал новый БпЛА "мини крылатой ракетой". Как он пояснил, боевая часть беспилотника не будет большой из-за чрезмерного потребления топлива реактивным двигателем.

"Шахед" с реактивным двигателем

В ноябре в столице Ирана Тегеране представили новую модификацию ударного БпЛА Shahed-136, получившей название Shahed-238. Ее презентовали в трех версиях с разными системами наведения.

Как объяснял ранее Игнат, цветная окраска БпЛА позволит реактивному баражирующему боеприпасу быть менее заметным визуально в небе.

"Этот "Шахед" очень реактивный, он окрашен в черный матовый цвет, что еще может усложнить работу визуального обнаружения", - сказал Игнат.

В Украине якобы сбили модернизированный "Шахед"

На днях военнослужащий и эксперт в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов рассказал о том, что в Украине якобы сбили первый Shahed-238, который имеет реактивный двигатель. По его словам дрон якобы долетел до середины страны, а его скорость была более 500 км/ч.