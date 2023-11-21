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Игнат объяснил, почему новый иранский БПЛА Shahed-238 сложнее обнаруживать

Вторник 21 ноября 2023 11:54
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Игнат объяснил, почему новый иранский БПЛА Shahed-238 сложнее обнаруживать Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

Модифицированный иранский ударный беспилотник Shahed-238, недавно представленный в Тегеране, является более сложной для обнаружения целью из-за ряда своих особенностей.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире национального телемарафона.

Полковник обратил внимание, что согласно представленной открытой информацией о данной модификации иранского "Шахеда", он имеет реактивный двигатель, а также обладает "разной радиолокационной наводкой".

Представитель Воздушных сил также выделил цветовую окраску Shahed-238, которая позволяет реактивному барражирующему боеприпасу быть менее заметной визуально в небе.

"Этот "Шахед" очень реактивен, он окрашен в черный матовый цвет, что еще может усложнить работу визуального обнаружения", - сказал Игнат.

Спикер добавил, что пока нет информации относительно получения Россией этих обновленных БПЛА от Ирана, но "опыт такой у этих государств есть".

Также офицер отметил, что российские оккупанты постоянно меняют тактику применения ударных беспилотников во время своих воздушных атак по территории Украины.

В частности, указал Игнат, если прежде россияне запускали "Шахеды" чаще в дневное время, то позже начали это делать именно в темное время суток в надежде, что это усложнит для Сил обороны Украины визуальное обнаружение дронов.

Модификация иранского "Шахеда"

Напомним, на днях стало известно, что в столице Ирана Тегеране представили новую модификацию ударного БПЛА Shahed-136, получившая название Shahed-238. Ее презентовали в трех версиях с различными системами наведения.

Отметим, что фюзеляжи всех трех новинок имеют нехарактерный для иранских беспилотников черный цвет, что может быть связано с применением радиопоглощающих материалов.

Ранее спикер ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина находится в лучшей позиции в вопросе дронов, чем Россия. В частности, из-за наличия западных технологий.

Также представитель Воздушных сил объяснил, могут ли украинские аналоги "Шахедов" наносить удары по территории РФ.

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