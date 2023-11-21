Игнат объяснил, почему новый иранский БПЛА Shahed-238 сложнее обнаруживать

Модифицированный иранский ударный беспилотник Shahed-238, недавно представленный в Тегеране, является более сложной для обнаружения целью из-за ряда своих особенностей.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире национального телемарафона.

Полковник обратил внимание, что согласно представленной открытой информацией о данной модификации иранского "Шахеда", он имеет реактивный двигатель, а также обладает "разной радиолокационной наводкой".

Представитель Воздушных сил также выделил цветовую окраску Shahed-238, которая позволяет реактивному барражирующему боеприпасу быть менее заметной визуально в небе.

"Этот "Шахед" очень реактивен, он окрашен в черный матовый цвет, что еще может усложнить работу визуального обнаружения", - сказал Игнат.

Спикер добавил, что пока нет информации относительно получения Россией этих обновленных БПЛА от Ирана, но "опыт такой у этих государств есть".

Также офицер отметил, что российские оккупанты постоянно меняют тактику применения ударных беспилотников во время своих воздушных атак по территории Украины.

В частности, указал Игнат, если прежде россияне запускали "Шахеды" чаще в дневное время, то позже начали это делать именно в темное время суток в надежде, что это усложнит для Сил обороны Украины визуальное обнаружение дронов.

Модификация иранского "Шахеда"

Напомним, на днях стало известно, что в столице Ирана Тегеране представили новую модификацию ударного БПЛА Shahed-136, получившая название Shahed-238. Ее презентовали в трех версиях с различными системами наведения.

Отметим, что фюзеляжи всех трех новинок имеют нехарактерный для иранских беспилотников черный цвет, что может быть связано с применением радиопоглощающих материалов.