Игнат объяснил, почему новый иранский БПЛА Shahed-238 сложнее обнаруживать
Модифицированный иранский ударный беспилотник Shahed-238, недавно представленный в Тегеране, является более сложной для обнаружения целью из-за ряда своих особенностей.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире национального телемарафона.
Полковник обратил внимание, что согласно представленной открытой информацией о данной модификации иранского "Шахеда", он имеет реактивный двигатель, а также обладает "разной радиолокационной наводкой".
Представитель Воздушных сил также выделил цветовую окраску Shahed-238, которая позволяет реактивному барражирующему боеприпасу быть менее заметной визуально в небе.
"Этот "Шахед" очень реактивен, он окрашен в черный матовый цвет, что еще может усложнить работу визуального обнаружения", - сказал Игнат.
Спикер добавил, что пока нет информации относительно получения Россией этих обновленных БПЛА от Ирана, но "опыт такой у этих государств есть".
Также офицер отметил, что российские оккупанты постоянно меняют тактику применения ударных беспилотников во время своих воздушных атак по территории Украины.
В частности, указал Игнат, если прежде россияне запускали "Шахеды" чаще в дневное время, то позже начали это делать именно в темное время суток в надежде, что это усложнит для Сил обороны Украины визуальное обнаружение дронов.
Модификация иранского "Шахеда"
Напомним, на днях стало известно, что в столице Ирана Тегеране представили новую модификацию ударного БПЛА Shahed-136, получившая название Shahed-238. Ее презентовали в трех версиях с различными системами наведения.
Отметим, что фюзеляжи всех трех новинок имеют нехарактерный для иранских беспилотников черный цвет, что может быть связано с применением радиопоглощающих материалов.
Ранее спикер ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина находится в лучшей позиции в вопросе дронов, чем Россия. В частности, из-за наличия западных технологий.
Также представитель Воздушных сил объяснил, могут ли украинские аналоги "Шахедов" наносить удары по территории РФ.
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