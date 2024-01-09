ЗМІ пишуть про збиття "Шахеда" з реактивним двигуном, в Повітряних силах відреагували

В Повітряних силах наразі не можуть підтвердити інформацію щодо нібито збиття нового "Шахеда" з реактивним двигуном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Не можу підтвердити. Ми його не знаходимо. Хто знайшов - нехай підтверджує, показує та розповідає. Ми цю тему вже обговорювали, що Іран показав 238 "Шахед", чорного кольору. Після цієї демонстрації в нас БпЛА почали перефарбовувати в чорний колір й окупанти", - заявив Ігнат.

Оцінюючи ризики від нового "Шахеда", Ігнат назвав новий БпЛА "міні крилатою ракетою". Як він пояснив, бойова частина безпілотника не буде великою через надмірне споживання пального реактивним двигуном.

"Шахед" з реактивним двигуном

В листопаді у столиці Ірану Тегерані представили нову модифікацію ударного БпЛА Shahed-136, яка отримала назву Shahed-238. Її презентували у трьох версіях із різними системами наведення.

Як пояснював раніше Ігнат, кольорове забарвлення БпЛА дозволятиме реактивному баражуючому боєприпасу бути менш помітним візуально в небі.

"Цей "Шахед" дуже реактивний, він забарвлений у чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення", - сказав Ігнат.

В Україні нібито збили модернізований "Шахед"

Днями військовослужбовець й експерт в галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов розповів про те, що в Україні нібито збили перший Shahed-238, який має реактивний двигун. За його словами дрон нібито долетів до середини країни, а його швидкість була більше ніж 500 км/год.