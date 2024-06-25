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СМИ пишут о побеге бывших заключенных из учебного центра "Десна". В ВСУ опровергли

Иллюстративное фото: в СМИ появилась фейковая информация о побеге бывших заключенных из учебного центра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В украинских СМИ сегодня, 25 июня, появилась информация, что бывшие заключенные, которые добровольно согласились воевать с россиянами, сбежали из учебного центра. Такие публикации являются фейковыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

Какой вброс распространили СМИ

Украинские СМИ со ссылкой на собственные источники утверждали, что из учебного центра "Десна" сбежали шесть мобилизованных экс-заключенных. Они якобы были в военной форме и вооружены. 

Журналисты уточняли, что бывшие заключенные "сбежали из 169 учебного центра им. князя Ярослава Мудрого".

Реакция Сухопутных войск

"Информация о побеге бывших осужденных, которые присоединились к рядам Вооруженных Сил Украины и проходят подготовку в одном из учебных центров, не соответствует действительности", - подчеркнули в ВСУ. 

В Сухопутных войсках уточнили, что все бывшие заключенные сейчас проходят подготовку и готовятся к выполнению боевых задач. 

Как отметили военные, подобная информация в СМИ работает на врага и дискредитирует мобилизационную кампанию. 

"Требуем от медиа, которые распространили этот фейк, так же оперативно опровергнуть его на своих площадках", - добавили Сухопутные войска. 

Что предшествовало

Напомним, в конце мая министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в Украине к рядам ВСУ присоединились более 600 заключенных. Они проходят подготовку для отправки на фронт.

При этом недавно издание The Washington Post писало, что по состоянию на середину июня в Украине выпустили уже более 2 750 заключенных, которые добровольно согласились пойти на войну с россиянами.

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