В Минюсте рассказали, сколько заключенных уже присоединились к рядам ВСУ

В Украине уже более 600 заключенных вышли из тюрем и присоединились к Вооруженным силам в рамках мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Украины Дениса Малюськи в эфире телемарафона.

По словам Малюськи, его министерство следит, чтобы все требования в вопросе мобилизации заключенных были соблюдены. Это необходимо для того, чтобы те, кто все еще сомневается, видели, что осужденных тренируют и обеспечивают в соответствии со стандартами.

"Уже 613 заключенных вышли и присоединились к рядам вооруженных сил, проходят соответствующую подготовку", - рассказал глава Минюста.

Мобилизация осужденных

Стоит заметить, что с начала полномасштабной войны в Украине мобилизация осужденных была запрещена на законодательном уровне.

Недавно украинский парламент решил изменить такие правила - теперь заключенные могут служить в рядах ВСУ. Для этого приняли соответствующий закон.

Как рассказал Малюська, осужденных направят в штурмовые подразделения. Пока что они проходят подготовку.

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