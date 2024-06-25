ЗМІ пишуть про втечу колишніх ув'язнених з навчального центру "Десна". У ЗСУ спростували

Яке вкидання поширили ЗМІ

Українські ЗМІ із посиланням на власні джерела стверджували, що з навчального центру "Десна" втекли шість мобілізованих ексв'язнів. Вони нібито були у військовій формі та озброєні.

Журналісти уточнювали, що колишні в'язні "утекли зі 169 навчального центру ім. князя Ярослава Мудрого".

Реакція Сухопутних військ

"Інформація про втечу колишніх засуджених, які приєдналися до лав Збройних Сил України та проходять підготовку в одному з навчальних центрів, не відповідає дійсності", - наголосили у ЗСУ.

У Сухопутних військах уточнили, що всі колишні ув'язнені зараз проходять підготовку та готуються до виконання бойових завдань.

Як зазначили військові, подібна інформація у ЗМІ працює на ворога та дискредитує мобілізаційну кампанію.

"Вимагаємо від медіа, які розповсюдили цей фейк, так само оперативно спростувати його на своїх майданчиках", - додали Сухопутні війська.