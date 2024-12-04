СМИ писали о "приказе" ВСУ держать Курскую область до инаугурации Трампа. СНБО опровергает

Украинские военные не получали приказов удерживать подконтрольную территорию в Курской области РФ до инаугурации нового президента США Дональда Трампа, которая должна пройти в январе 2025 года. Накануне о якобы соответствующем приказе писало британское издание BBC.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрея Коваленко .

"Никаких приказов держать Курщину до инаугурации Трампа, чтобы "ее потом обменять" военные ВСУ не получали", - подчеркнул он.

Также Коваленко отметил, что соответствующая информация, которая "крутится в СМИ" - не соответствует действительности.

Руководитель СНБО рассказал, что Силы обороны и безопасности Украины на территории Курской области "выполняют конкретные боевые задачи, напрямую связанные с общей картиной фронта".

"И от этих задач, в том числе, зависит обстановка по нескольким другим направлениям, в том числе и количество россиян на них", - заявил он.

Коваленко добавил, что "нет смысла отдельно рассказывать, что подобные приказы в принципе не могут звучать в армии".

Что предшествовало

Вчера издание BBC обнародовало публикацию, в которой рассказывалось о якобы приказе для военнослужащих ВСУ удерживать позиции в Курской области до момента инаугурации новоизбранного президента Штатов Трампа.

В новости британского издания указывалось, что такую информацию журналистам рассказали неназванные украинские военные.

В материале BBC также сообщалось, что, по словам бойцов ВСУ, якобы был приказ держать территории в Курской области, пока Трамп не вернется в Белый дом, и с целью дальнейшего обмена этой территории.

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, Вооруженные силы Украины 6 августа начали операцию в Курской области. Считается, что она стала для стран-партнеров Украины "сюрпризом", которые и для самой страны-агрессора РФ. Украинские воины смогли взять под контроль более 1 тысячи квадратных километров региона.

Российский диктатор Владимир Путин приказал отбить территорию Курщины, и там росармия проводит контрнаступательные действия. Также для этого военно-политическое руководство РФ постепенно перебрасывает части и подразделения с временно оккупированной территории в Украине.

Недавно агентство Reuters писало, что до конца ноября ВСУ потеряли более 40% территории в Курской области, которую контролировали во время внезапной операции, начатой ​​в августе. В настоящее время украинские войска удерживают около 800 квадратных километров в этом регионе РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин поставил задачу своим войскам отбить Курскую область до 20 января 2025 года, то есть ко дню инаугурации избранного президента США Трампа.

Добавим, вчера начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в разговоре с РБК-Украина озвучил мнение, что Курская операция ВСУ достигла своей цели.