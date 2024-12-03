Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели

Сумская область страдает от российских обстрелов и вражеских ДРГ почти три года полномасштабной войны. Россияне активно обстреливают приграничье с артиллерии и авиации. Как изменилась ситуация в области и Сумах после начала ВСУ Курской операции – в интервью РБК-Украина рассказал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Полное интервью смотрите на YouTub-канале РБК-Украина. Ниже – сокращенная текстовая версия разговора.

– Как с началом Курской операции изменилась ситуация в Сумской области?

– С нашей стороны операция была наступательной, враг защищался. Там, где наши войска заходили на территорию Курской области, количество обстрелов увеличилось. А количество артиллерийских систем, пулеметов, стрелкового оружия уменьшилось, потому что врага отбросили на 20-30 км от границы.

В то же время существенно увеличилось количество авиаударов, в сотни раз – в сутки это 30-40 пусков КАБов. Если в прошлом году это были единичные случаи, сейчас это происходит на системной основе. Мы фиксируем удары по нашим объектам критической инфраструктуры и по населенным пунктам – частные дома или многоэтажки.

Цель этих обстрелов – деморализовать население, заставить его покинуть территории, где люди проживают. Ну и создать условия, уничтожая системы жизнеобеспечения – энергетические системы, водоканал, мобильную связь – при которых населению было бы тяжело здесь находиться.

– Какая сейчас ситуация на прифронтовых территориях?

– За этот год враг уничтожил достаточно много объектов критической инфраструктуры – энергетической, газовой и водоснабжения. И нам пришлось при подготовке к отопительному сезону достаточно напряженно работать. Без помощи центральных властей это не удалось бы, потому что пришлось привлекать серьезные мощные организации и финансы для проведения восстановительных работ.

На сегодняшний день мы смогли вовремя начать отопительный сезон. Чтобы население не испытывало последствий от возможных обстрелов врагом по объектам энергетической системы, работали над созданием мощного парка резервных средств энергоснабжения. Благодаря нашим международным партнерам мы смогли обеспечить и объекты критической инфраструктуры, и населенные пункты. То есть в этом плане мы готовились.

Последние обстрелы по объектам критической инфраструктуры и у нас, и по всей Украине показывают, что враг применяет новые способы и методы, чтобы создать условия, при которых население себя чувствовало бы незащищенным. Враг пытается запугать население и ввести его в такое состояние, чтобы было недоверие к Вооруженным силам, недоверие к власти и чтобы люди отсюда уезжали.

– Сейчас увеличилось количество обстрелов самих Сум ракетами и "шахедами"?

– Суммы обстреливались постоянно. Больше всего враг применял против нашего населения "шахеды". А ракетные обстрелы начались больше уже в этом году. И они не были связаны с Курсской операцией, основные объекты (по которым бил враг, - ред.) – энергетическая и критическая инфраструктура. Уничтожались они и "шахедами", и ракетами. Если в 2023 году было применено три ракеты, то сегодня это уже в сотни раз больше. Особенно сейчас враг, вероятно, получил достаточное количество этих средств поражения. Такого количества высокоточного оружия, как за последние недели, еще не было.

– Учитывая интенсивность обстрелов и приближенность к фронту, нужно ли области усиления ПВО?

– Верховный Главнокомандующий посещал и проводил здесь ставку, эти вопросы рассматривались достаточно предметно, придирчиво. Президентом лично были поставлены задачи по увеличению сил и средств ПВО. По поручению президента, численность личного состава и количество средств ПВО увеличились. За последние три месяца было уничтожено более 400 "шахедов", тогда как к августу у нас за семь месяцев было уничтожено около 120 "шахедов".

– Какая ситуация с населением Курской области?

– Россияне покинули свое гражданское население во время Курской операции на произвол судьбы. Сдали эти населенные пункты практически без боя. Никакого сопротивления со стороны территориальной обороны практически не было. Безусловно, российские войска сопротивлялись, но как отнеслись к населению? Ни эвакуации, ни помощи никакой не было. И сегодня эти задачи возложены на наши войска.

Мы также помогаем гуманитарными конвоями. Отправляем туда гуманитарный груз – и хлеб, и воду, и другую гуманитарную помощь. Там осталось много людей в возрасте и много детей. Поэтому сегодня эта задача также возлагается на нашу область. Вместе с Вооруженными силами мы это выполняем.

– Проходит ли сейчас эвакуация населения в Сумской области?

– За три года войны у нас было три волны эвакуации, последняя – перед Курской операцией. По каждой волне мы работали на опережение, понимая, что враг добивается своей цели. Мы знали, когда что будет происходить в этих населенных пунктах, где заходили наши войска, и мы заранее вели соответствующие эвакуационные мероприятия. Это люди уже понимают у нас. Если мы вводим эвакуацию, значит, там будет опасность. И как раз во время Курской операции эвакуационные мероприятия происходили более интенсивно. Люди слышали, видели и на себе почувствовали, как враг сегодня применяет оружие и по каким объектам. Аграрный сектор начал уничтожаться, пограничные школы.

На сегодняшний день у нас эвакуировано практически 40 тысяч населения из пятикилометровой зоны. Но еще многое осталось. Практически все принудительные меры эвакуации были направлены на эвакуацию детей и семей с детьми. Сегодня мы эвакуировали уже больше 7 тысяч детей. Не все принимают решения, к сожалению. Но все же 40 тысяч, я считаю, мы спасли этих людей, этих детей. И уверен, что другие тоже примут решение в пользу своей жизни.

– Много еще людей осталось в населенных пунктах у границы?

– Там еще много. Если взять все населенные пункты, это более 180 населенных пунктов, которые должны быть эвакуированы.

– Часто слышу от людей, что они не хотят эвакуироваться, потому что им некуда ехать. Как убеждаете тех, кого вы эвакуируете из приграничья на Сумщине?



– Здесь разные подходы есть. И я сам лично принимал участие, когда нужно было убедить человека, а он не хочет уезжать. Мы набираем по телефону дочь, которая находится в Запорожье. Говорит: "Мама, надо уехать, там у нас есть место"...

Насчет условий. Всех детей, социальных детей, как мы говорим, из 5-километровой зоны мы вывели. Большую помощь нам оказали другие регионы: Ровно, Львов, Тернополь, Виннитчина, Ивано-Франковск. То есть туда нам предложили, чтобы люди уехали с семьями.

Для взрослых у нас подготовлены места для размещения, они еще есть, но не в том количестве, которое могло бы удовлетворить десятки тысяч. Взять только один город Глухов, где нужно было эвакуировать 30 тысяч населения. Показатели достаточно серьезны для выполнения. На первое время есть подготовленные места, где мы их размещаем. Но самая большая помощь идет от близких и родственников, они уезжают к своим.

Потом, безусловно, мы подготовили очень много общежитий, потому что обучение у нас дистанционное, они свободны. Также бизнес выкупает места и создает условия для того, чтобы туда возвращались люди, там есть рабочие места, дома с отоплением, все обеспечивается бесплатно, и питание, такие процессы тоже происходят.

– Действительно ли вражеские силы готовили наступление на Сумщину? Зачем началась Курская операция?

– Это была превентивная мера и ее нужно рассматривать в контексте Харьковской операции. Когда началась Харьковская операция, враг накопил много войск и на Сумском направлении. Это было зафиксировано. Чтобы не допустить, чтобы враг зашел на Сумское направление, была проведена Курская операция.

Мы фиксировали их размещение, мы знали, что враг накопил силы, которые должны были зайти. На предупреждение было спланировано проведение этой операции. Враг планировал, что если Харьковская операция пойдет по их планам, то следующими должны быть мы. Но наши защитники удержали позиции, и планы россиян не состоялись. И этим воспользовались наши Вооруженные силы, что можно зайти на Курщину.

Но это все не так просто планируется, это должно было быть определенное время, нужна была информация о враге, в каком состоянии и где они. По моему мнению, это была очень правильно спланированная операция, которая достигла своей цели, мы зашли на территорию врага, начали бить врага на его территории, уничтожать врага на его территории. И там уничтожается инфраструктура врага, а не наша. Потому со всех сторон это был пример правильного планирования боевых действий.

– Проводится ли подготовка для обороны Сумщины в случае изменения ситуации в Курщине в пользу врага?

– За 2024 год Сумщине с помощью государства был выделен большой ресурс для создания фортификационных сооружений, которые обеспечили бы значительное повышение оборонной способности области. И эта задача президента выполнена. То есть, на сегодняшний день, с учетом возможных наступлений, включая круговую оборону, эти вопросы были учтены при планировании построения этих фортификационных сооружений.