Украина потеряла 40% территории, которую контролировала в Курской области, - Reuters
Украина потеряла более 40% территории в Курской области, которую контролировала в ходе внезапной операции, начатой в августе. Это произошло на фоне волн контратак, которые организовали войска РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"В лучшем случае мы контролировали около 1376 квадратных километров. Сейчас, конечно, эта территория меньше. Противник усиливает свои контратаки", - сказал источник в украинском Генштабе.
Он уточнил, что по состоянию на сейчас, ВСУ удерживают около 800 квадратных километров российской территории. Также он уточнил, что эту часть Курской области будут удержать до тех пор, пока это будет оправдано с военной точки зрения.
Reuters добавило, что с помощью операции ВСУ в Курской области, Киев стремился остановить войска РФ на востоке и северо-востоке Украины. В частности, заставить Россию отвести военных, которые постепенно продвигались на востоке, и чтобы в том числе, Киев имел дополнительные рычаги влияния на любых будущих мирных переговорах.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин поставил задачу своим войскам отбить Курскую область до 20 января 2025 года. То есть, до дня инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
"Для Путина важнее всего вытеснить нас из Курского региона. И все эти истории, все эти показательные удары новыми ракетами - все это не просто так. Он поставил эту задачу. Я уверен, что он хочет нас вытеснить до 20 января следующего года", - сказал президент.
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