ЗМІ писали про "наказ" ЗСУ тримати Курську область до інавгурації Трампа. РНБО спростовує

Українські військові не отримували наказів утримувати підконтрольну територію в Курській області РФ до інавгурації нового президента США Дональда Трампа, що має відбутися у січні 2025 року. Напередодні про нібито відповідний наказ писало британське видання BBC.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО) Андрія Коваленка .

"Жодних наказів тримати Курщину до інавгурації Трампа, щоб "її потім обміняти" військові ЗСУ не отримували", - наголосив він.

Також Коваленко зазначив, що відповідна інформація, що "крутиться в ЗМІ" - не відповідає дійсності.

Керівник РНБО розповів, що Сили оборони і безпеки України на території Курської області "виконують конкретні бойові задачі, які напряму пов'язані із загальною картиною фронту".

"І від цих задач в тому числі залежить обстановка на кількох інших напрямках, зокрема і кількість росіян на них", - заявив він.

Коваленко додав, що "немає сенсу окремо розповідати, що подібні накази в принципі не можуть звучати в армії".

Що передувало

Вчора видання BBC оприлюднило публікацію, в які розповідалося про начебто наказ для військовослужбовців ЗСУ утримувати позиції в Курській області до моменту інавгурації новообраного президента Штатів Трампа.

В новині британського видання вказувалося, що таку інформацію журналістам розповіли неназвані українські військові.

В матеріалі BBC також розповідалося, що, за словами бійців ЗСУ, начебто був наказ тримати території в Курській області доти, доки Трамп не повернеться до Білого дому, і метою подальшого обміну цієї території.

Операція ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, Збройні сили України 6 серпня розпочали операцію в Курській області. Вважається, що вона стала для країн-партнерів України "сюрпризом", які і для самої країни-агресора РФ. Українські воїни змогли взяти під контроль понад 1 тисячу квадратних кілометрів регіону.

Російський диктатор Володимир Путін наказав відбити територію на Курщині, й там росармія проводить контрнаступальні дії. Також для цього військово-політичне керівництво РФ поступово перекидає частини та підрозділи з тимчасово окупованої території в Україні.

Нещодавно агентство Reuters писало, що до кінця листопада ЗСУ втратили понад 40% території в Курській області, яку контролювали під час раптової операції, розпочатої в серпні. Наразі українські війська утримують близько 800 квадратних кілометрів у цьому регіоні РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін поставив завдання своїм військам відбити Курську область до 20 січня 2025 року, тобто до дня інавгурації обраного президента США Трампа.

Додамо, вчора начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх у розмові з РБК-Україна висловив думку, що Курська операція ЗСУ досягла своєї мети.