СМИ обнародовали перечень оружия США, которое не "доехало" в Украину

США приостановили поставки оружия в Украину

В среду, 2 июля, ряд западных СМИ сообщили, что Соединенные Штаты на два месяца приостановили поставки ряда вооружений в Украину. Среди них - ракеты для ЗРК Patriot, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды.

В то же время, в Офисе президента Зеленского отметили, что поставки американского оружия продолжаются. Официальный Киев ведет переговоры с американской стороной о передаче новых пакетов.

В Конгрессе требуют объяснений от президента Дональда Трампа относительно странного приостановления поставок оружия для Украины.

Подробнее об очередной паузе в военной помощи США для Украины, - читайте в нашем авторском материале.

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