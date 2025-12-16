СМИ назвали направление, куда РФ перебросит войска после завершения войны в Украине

Как отметил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, когда в Украине наступит мир, Россия все еще будет представлять угрозу.

"Очевидно, что они собираются перебросить свои военные силы к нашей границе и к балтийской границе", - заявил он.

В связи премьер Финляндии призвал Европу проявить солидарность со странами восточного фланга НАТО и выделить больше средств на оборону в прифронтовых государствах.

Орпо отметил, что Европа должна быть готова самостоятельно защищаться, ведь США постепенно сокращают свое военное присутствие на континенте.

Он также напомнил, что Финляндия сохраняет высокий уровень готовности к угрозам со стороны России, несмотря на сложную экономическую ситуацию и рост госдолга.

Орпо отметил, что страна поддерживает мощную программу оборонной готовности, включая бомбоубежища, большие запасы критически важных материалов и обучение молодежи и элиты.

В то же время премьер отметил, что страны восточного фланга заинтересованы не только в 1,5 млрд евро неиспользованных средств на военные проекты, но и в части из примерно 130 млрд евро, выделенных ЕС на оборону в следующем бюджетном периоде.

По словам Орпо, некоторые страны ЕС могут уменьшить давление на Россию после мирного соглашения, что вызывает беспокойство на передовой.

Премьер также подчеркнул, что Европа должна действовать решительно, чтобы поддержать Украину и показать серьезность намерений перед предстоящим саммитом ЕС, где могут принять ключевые решения по финансовой помощи Киеву.