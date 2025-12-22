СМИ написали об "отставке всех советников Ермака": в ОП объяснили реальную ситуацию

Что написали в СМИ

Ранее издание "Українські Новини" сообщило, что всех советников и помощников Андрея Ермака уволили после отставки руководителя ОП. Такую информацию медиа обнародовало ссылаясь на ответ ОП на запрос.

"В связи с увольнением руководителя Офиса президента Украины лица, которые находились на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) руководителя Офиса президента Украины, уволены с занимаемых должностей", - говорится в ответе ОП.

Как объяснили ситуацию с кадрами в ОП

Внештатный советник Офиса президента Сергей Лещенко сообщил в эфире телемарафона, что действительно, обычно вместе со сменой руководства уходят и его советники.

"Сейчас нет главы Офиса, а я и Михаил Подоляк, мы переназначены на должность советников Офиса президента. И это тоже решение, которому уже не одна неделя...Особых изменений это не повлекло за собой", - сказал Лещенко.

Он напомнил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что сейчас фокус на мирных переговорах, а вопрос кадровых назначений сейчас не является приоритетом деятельности главы государства.

"И, соответственно, пока Офис функционирует в том виде, как он и работает последние недели. Заместители главы Офиса ответственны за каждое направление, штатные должности, потому что и я, и Михаил Подоляк, мы внештатные советники, а заместители и вертикали под ними, которые работали, так и работают. Собственно говоря, особых изменений в работе Офиса не произошло", - подытожил Лещенко.