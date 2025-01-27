СМИ написали, что Буданов заявил об "угрожающих процессах для Украины". В ГУР это опровергли

Что предшествовало

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов во время закрытой встречи народных депутатов и представителей Сил обороны якобы заявил об угрозе для существования Украины, если до лета не состоятся "серьезные переговоры".

Что говорят в разведке

В ГУР заявили, что распространенная в средствах массовой информации якобы цитата Буданова не соответствует действительности.

"Призываем всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут искажать в своих интересах, используя для этого журналистов", - заявили в разведке.

В ведомстве также напомнили, что распространение любых сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом секретно с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах.

"Украина продолжает вооруженную борьбу за независимость - война с Россией продолжается. Информационное измерение войны также имеет критически важное значение. Напоминаем о военном положении на всей территории нашего государства", - говорится в сообщении.