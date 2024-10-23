СМИ написали о еще одном плане Зеленского на время войны. Реакция ОП

Новый план Зеленского

Как сообщило издание ВВС Украина, президент Владимир Зеленский якобы поручил разработать предложения по так называемому внутреннему плану победы. Это не альтернатива уже представленному плану.

Речь идет о документе, который касается внутренних решений в различных сферах - военно-промышленный комплекс, оборона, экономика, социальная политика и другие. Предыдущий план направлен больше партнеров, а этот должен быть направлен на шаги, которые должна выполнить сама Украина.

Что говорят у Зеленского

Как отметил Подоляк в комментарии YouTube-канала РБК-Украина, план победы, представленный ранее, направлен на партнеров. Он содержит обоснованные объяснения, какие виды оружия нужны Украине и которые она не может изготовить самостоятельно.

По словам советника руководителя ОП, есть и вторая составляющая - это мобилизация самой Украины. Подоляк отметил, что помощь партнеров и внутренняя работа - это параллельные процессы.

"И он (президент, - ред.) хочет получить четкие структурные объяснения, кто отвечает за то или иное направление. Что на этом направлении в течение такого-то календарного срока может быть сделано с учетом необходимости", - объяснил Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что для украинцев следует объяснить, как должна работать экономика во время войны.

"План победы, представленный западным странам, он ориентирован на западные страны и их способности. Но нужна стимуляция и внутреннему рынку, что в этой экономике должны делать органы и подобное. Это две составляющие одного процесса", - подчеркнул Подоляк.