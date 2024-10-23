ЗМІ написали про ще один план Зеленського на час війни. Реакція ОП

Новий план Зеленського

Як повідомило видання ВВС Україна, президент Володимир Зеленський нібито доручив розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану перемоги. Це не альтернатива вже представленому плану.

Йдеться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень у різних сферах - військово-промисловий комплекс, оборона, економіка, соціальна політика та інші. Попередній план направлений більше партнерів, а цей мав би бути направлений на кроки, які має виконати сама Україна.

Що кажуть у Зеленського

Як зазначив Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна, план перемоги, представлений раніше, направлений на партнерів. Він містить обґрунтовані пояснення, які види зброї потрібні Україні і які вона не може виготовити самостійно.

За словами радника керівника ОП, є і друга складова - це мобілізація самої України. Подоляк зазначив, що допомога партнерів та внутрішня робота - це паралельні процеси.

"І він (президент, - ред.) хоче отримати чіткі структурні пояснення, хто відповідає за той чи інший напрямок. Що на цьому напрямку протягом такого-то календарного терміну може бути зроблено з урахуванням необхідності", - пояснив Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що для українців потрібно пояснити, як має працювати економіка під час війни.

"План перемоги, який презентований західним країнам, він орієнтований на західні країни та їхні спроможності. Але потрібна стимуляція і внутрішнього ринку, що в цій економіці мають робити органи і таке подібне. Це дві складові одного процесу", - наголосив Подоляк.