Оружие и ПВО не дадут. Какую помощь предлагает Израиль Украине

Министр обороны Израиля Бени Ганц во время встречи с послами Евросоюза заявил о том, что его страна не будет поставлять Украине военное вооружение. В то же время Киеву были предоставлены несколько иные предложения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание NEWSru .

По словам Ганца, Израиль передал Киеву предложения по разработке специальной для Украины системы предупреждения о ракетных обстрелах или угрозе беспилотников для защиты гражданского населения.

Как отметил министр, его страна и дальше будет оказывать Украине исключительно гуманитарную помощь.