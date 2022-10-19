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Оружие и ПВО не дадут. Какую помощь предлагает Израиль Украине

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Среда 19 октября 2022 14:57
Оружие и ПВО не дадут. Какую помощь предлагает Израиль Украине Фото: Бени Ганц, министр обороны Израиля (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Израиля Бени Ганц во время встречи с послами Евросоюза заявил о том, что его страна не будет поставлять Украине военное вооружение. В то же время Киеву были предоставлены несколько иные предложения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание NEWSru.

По словам Ганца, Израиль передал Киеву предложения по разработке специальной для Украины системы предупреждения о ракетных обстрелах или угрозе беспилотников для защиты гражданского населения.

Как отметил министр, его страна и дальше будет оказывать Украине исключительно гуманитарную помощь.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Ганц и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху заявили о нежелании оказывать военную помощь Украине.

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