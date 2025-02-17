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СМИ узнали дату визита Зеленского в Саудовскую Аравию

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский прибудет в Саудовскую Аравию завтра, 18 февраля, вечером, или же уже в среду, 19 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно данным издания, президент прибудет в Саудовскую Аравию уже в эту среду.

"На прошлой неделе Зеленский коротко рассказал о поездке, хотя и не назвал даты, и настаивал на том, что не планирует встречаться с российскими или американскими чиновниками", - пишет The Guardian.

Зато Sky News сообщает, что президент посетит страну уже во вторник вечером. В то же время издание подтверждает информацию о том, что президент не планирует встречаться с российскими чиновниками.

Отдельно добавим, что вчера, 16 февраля, Зеленский прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Сегодня же, 17 февраля, он встретился с коллегой Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби.

 

Переговоры в Саудовской Аравии

Вчера Украина начала рабочий визит правительственной делегации в Саудовскую Аравию.

Как писали СМИ, в стране также состоится встреча между высокопоставленными чиновниками Соединенных Штатов Америки (США) и России. Подробнее о том, что известно о переговорах в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.

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Саудовская АравияВладимир Зеленский