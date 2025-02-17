СМИ узнали дату визита Зеленского в Саудовскую Аравию

Согласно данным издания, президент прибудет в Саудовскую Аравию уже в эту среду.

"На прошлой неделе Зеленский коротко рассказал о поездке, хотя и не назвал даты, и настаивал на том, что не планирует встречаться с российскими или американскими чиновниками", - пишет The Guardian.

Зато Sky News сообщает, что президент посетит страну уже во вторник вечером. В то же время издание подтверждает информацию о том, что президент не планирует встречаться с российскими чиновниками.

Отдельно добавим, что вчера, 16 февраля, Зеленский прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Сегодня же, 17 февраля, он встретился с коллегой Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби.