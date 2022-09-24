СМИ узнали дату рассмотрения законопроектов об аннексии территорий Украины в Госдуме

В Госдуме РФ планируют уже на следующей неделе внести в парламент и рассмотреть законопроекты об аннексии временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По данным российского издания, внести в Госдуму законопроекты о "вхождении в состав РФ" неподконтрольных Украине территорий планируют 28 сентября. При этом на следующий день, 29 сентября, депутаты хотят рассмотреть эти документы.

Напомним, ранее стало известно, что в период с 23 по 27 сентября на территории так называемых “Л/ДНР” и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей проходят “референдумы” о вхождении в состав РФ.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, псевдореферендумы на оккупированных территориях ничего не изменят для нашей страны.

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