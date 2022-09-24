ЗМІ дізналися про дату розгляду законопроектів про анексію територій України в Держдумі

У Держдумі РФ планують уже наступного тижня внести до парламенту та розглянути законопроекти про анексію тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За даними російського видання, внести до Держдуми законопроекти про "входження до складу РФ" непідконтрольних Україні територій планують 28 вересня. При цьому наступного дня, 29 вересня, депутати хочуть розглянути ці документи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в період з 23 по 27 вересня на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей проходять "референдуми" про входження до складу РФ.

Також ми писали, що за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, псевдореферендуми на окупованих територіях нічого не змінять для нашої країни.

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