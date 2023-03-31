В ООН заявили о самом высоком риске применения ядерного оружия со времен "холодной войны"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций по разоружению Идзумы Накамицу во время заседания Совета безопасности.

"Риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем на пике "холодной войны"... Я хочу повторить, государства должны избегать любых действий, приводящих к эскалации. Для безопасности всех нас, я призываю РФ, США и ООН поговорить о возвращении в новый договор о ядерном оружии. Эти действия крайне нужны для международной стабильности", - заявила Накамицу.

Заместитель генсека ООН по делам разоружения призвала все государства-участники договора о нераспространении ядерного оружия - выполнять свои обязательства и приложить усилия, чтобы снизить ядерный риск и деэскалировать напряженность.