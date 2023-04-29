RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Испугались "Божьей кары"? Из Севастополя поспешно вылетел правительственный самолет РФ

Фото: Ту-204 (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 29 апреля, правительственный борт Tupolev Tu-204-300 поспешно покинул Севастополь и улетел в сторону Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Борт Tupolev Tu-204-300 (позывной RSD743) из состава специального лётного отряда "Россия" поспешно вылетел с аэродрома "Бельбек" в Севастополе.

Специальный летный отряд "Россия" - подчиненное Управлению делами президента РФ предприятие, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом должностных лиц РФ, и других важных лиц спецслужб России или ВС РФ.

К настоящему моменту самолет уже приземлился в российском городе Сочи.

Напомним, в субботу, 29 апреля, во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе. "Администрация" заявила об атаке беспилотника в 4:20 утра.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал, что в результате взрыва в Севастополе 29 апреля было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость - около 40 тысяч тонн.

Позже у Черного моря был замечен военный стратегический самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСевастопольКримСочи