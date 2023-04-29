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Пока полыхает Севастополь. Вблизи Черного моря заметили разведывательный самолет НАТО

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Суббота 29 апреля 2023 16:38
Пока полыхает Севастополь. Вблизи Черного моря заметили разведывательный самолет НАТО Фото: Boeing E-3A Sentry (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 29 апреля, у Черного моря был замечен военный стратегический самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно информации, у Черного моря долгое время кружит военный стратегический самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry. Предварительно самолет из Германии отправился в Турцию, а позже долетел в Румынию.

Пока полыхает Севастополь. Вблизи Черного моря заметили разведывательный самолет НАТО

Основу комплекса авиационного комплекса радиообнаружения и наведения составляет мощная РЛС кругового обзора, антенна которой расположена в обтекателе, в верхней части фюзеляжа. Обтекатель 9,1 м в диаметре и 1,8 м в толщину установлен на двух опорах на высоте 4,2 м над фюзеляжем.

Самолеты типа "бомбардировщик" обнаруживаются с расстояния 520 км, низколетящие малоразмерные цели могут быть обнаружены на дальности до 400 км, цели над горизонтом - до 650 км от самолета.

Напомним, в субботу, 29 апреля, во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе. "Администрация" заявила об атаке беспилотника в 4:20 утра.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал, что в результате взрыва в Севастополе 29 апреля было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость - около 40 тысяч тонн.

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